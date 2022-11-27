"Ramazan'dan önce, Mart'ın ortası gibi": Babacan sandık için tarih verdi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin mart ayında erken bir seçim yapabileceği düşüncesini paylaştı. Babacan, AKP’nin seçimleri kazanmak için asgari ücret, emekli ve memur maaşları artışına karşılık enflasyonun hissedilmeye başlamasından önce bir tarih belirleyeceğini belirtti.







Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Babacan, “Yıl başında asgari ücrete zam verecekler. Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. Asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış… O hava, enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan’dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler” dedi.





“ALTILI MASA’DA DİLLENDİRDİM’



Babacan seçim takvimine ilişkin şu öngörüyü paylaştı:







"Hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşünüyorum. Özellikle yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya… Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. O havayla yani asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış o hava enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. Saman alevi gibi parlayacak sonra sönecek. O atmosferi yakalamışken, Ramazan’dan önce, Mart'ın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler. Bu düşüncemi ben hem DEVA Partisi teşkilatımızla paylaştım: ‘Arkadaşlar, olur da hani mart ortası bir baskın seçim olursa hazırlıksız olmayın’ dedim. Altılı masada da bunu dillendirdim liderlere. Yani böyle bir şey olabilir.”





“TARİH AÇIKLANSIN, İKİ GÜN SONRA ADAYIMIZI BELİRLERİZ”

Babacan, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair ise “Seçim tarihi açıklansın. Biz iki gün sonra adayımızı belirleriz. Hiç sorun yok. Çünkü ne zaman yapacaklar bunu? Baskın seçim açıklamasını. Aralık sonu ocak başı özellikle asgari ücret şu bu falan açıklandıktan sonra, bir baskın seçim, ihtimalden bahsediyoruz. Olursa şaşırmayalım diye. Biz o güne kadar zaten ne yapacağız? Adayımızı belirlemeden önce bahsettiğim geçiş sürecinin yol haritasını ve politika ortaklaştırmasını bitirmiş olacağız. Dolayısıyla ondan sonra da ortak adayı konuşup bitirmenin tam ideal bir zamanı olacak yani. Ondan sonra da seçime yetişiriz sorun olmaz” diye konuştu.

