Rammstein grubundan Ukrayna'ya tam teşekküllü hava savunma sistemi vaadi

ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarikindeki yavaşlaması ve Rusya’nın hava saldırılarını artırması, Ukrayna’nın hava savunma ihtiyacını daha da kritik hale getirdi. Toplantıya, ABD’nin liderlikten çekilmesine rağmen, Ukrayna’ya desteğin devam etmesi için çaba gösterildi.





Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna’ya iki adet Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağını duyurdu. Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir inisiyatif başlattığını ve Ukrayna savunma sanayi ile iş birliği içinde uzun menzilli İHA’ların üretimini finanse edeceğini belirtti. Almanya, bu kapsamda Ukraynalı şirketlerle 300 milyon avro değerinde sözleşmeler imzalayacak.





Ukrayna’nın Talepleri ve Acil İhtiyaçlar





İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere şimdiye kadar 2 milyar sterlinden fazla askeri teçhizat sağladığını açıkladı. Bakanlık, önümüzdeki 12 ay içinde Ukrayna’ya binlerce uzun menzilli baraj mermisi tedarik edeceğini duyurdu. Bu mermiler, Ukrayna’nın hava savunma kabiliyetini güçlendirmek için kritik öneme sahip.





Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, Ukrayna’nın 2026 yılı bütçelerinde müttefik ülkelerden 60 milyar dolar tahsis edilmesini talep etti. Şmıgal, ek hava savunma sistemleri ve İHA üretimine yönelik finansmanın artırılması çağrısında bulundu. Ukrayna, ABD’nin hava savunma sistemleri tedarikindeki yavaşlama ve Rusya’nın hava saldırılarını artırması nedeniyle ciddi bir hava savunma eksikliğiyle karşı karşıya.





ABD’nin Askeri Yardımındaki Değişiklikler ve Avrupa’nın Rolü





The Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın hava savunma sistemleri tedarikindeki belirsizliklerin, ABD’nin düzenli olmayan ve beklentilerin altında kalan tedarikleri nedeniyle arttığını belirtti. The New York Timesise, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot füzeleri, GMLRS yüksek hassasiyetli mühimmatlar, Hellfire güdümlü füzeler ve Stinger taşınabilir füze sistemleri gibi silahların tedarikini durdurduğunu duyurmuştu. Bu karar, Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardım sağlarken ABD’nin kendi silah ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması gerektiği açıklaması sonrasında alındı.





ABD, Ramstein üyesi ülkelere, Ukrayna için silah alımlarını kendi bütçelerinden karşılamaları çağrısında bulunurken, Lüksemburg bu konuda örnek bir yaklaşım sergiledi. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin ABD’den Ukrayna için 500 milyon dolarlık silah alımına katılacağını açıkladı. Frieden, diğer NATO üyesi ülkelerin de bu inisiyatifte yer almasını teşvik etti. Bu çerçevede, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) inisiyatifine katılan ülkelerin gönüllü katkılarıyla hızlı silah tedarikleri sağlanacak.