Ramstein Toplantısına Hazırlık: ABD Heyeti Ukrayna’da

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna’nın partner ülkeler koalisyonunun Ramstein’de gerçekleştireceği toplantı öncesinde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bir heyet, 2025 yılı için askeri yardım perspektiflerini görüşmek üzere Kiev’e geldi.





Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD heyetinin Kiev’de Ukrayna’ya yapılan yardımların sonuçlarını ve gelecekteki planları konuştuğu belirtildi.





Ramstein Toplantısına Hazırlık





ABD’li temsilciler, Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde 9 Ocak’ta düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısı öncesinde Kiev’de temaslarda bulundu. UDCG, 24 Şubat 2022’de ABD Savunma Bakanı tarafından kurulan ve yaklaşık 50 ülkeden oluşan bir koalisyon. Grubun temel amacı, Ukrayna’nın güvenlik ihtiyaçlarını değerlendirmek ve destek planlarını koordine etmek.





Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ramstein’deki toplantıda 2027 yılına kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yapılacak yardımın planının onaylanmasının beklendiği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de bu toplantıya katılacak.





ABD’nin Ukrayna’ya Sağladığı Yardımlar





Aralık 2024’te ABD, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Bu yardım paketinde, HIMARS roket sistemleri için mühimmat, insansız hava araçlarına karşı savunma ekipmanları ve Javelin tanksavar sistemleri yer aldı. Daha önce de 725 milyon dolar ve 988 milyon dolarlık iki ayrı yardım paketi açıklanmış, bu paketler HIMARS mühimmatı, insansız hava araçları ve diğer askeri malzemeleri içermişti.





Biden yönetimi döneminde, ABD Kongresi Ukrayna’ya 174 milyar dolardan fazla yardım tahsis etti. ABD’nin toplamda 71 ayrı yardım paketi sağladığı bildiriliyor. Bunun dışında, Ukrayna’ya verilen silahların yerine stokların yenilenmesi için de ek harcamalar yapıldı.