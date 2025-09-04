Randevu talebine Özel'den dikkat çeken cevap: Gürsel Tekin'e evet, kayyım Tekin'e hayır

Özel, CHP İstanbul İl yönetimine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in randevu talebine yanıt verdi.





Tekin'in partisine 'cenaze ortada kalmasın' diyerek yanıtına da değinen Özel, "Ne cenazesi, bırakırsa kokacakmış. Herkes ağzından çıkan lafın nereye gittiğini görecek. Ortada bir adalet ve demokrasi cenazesi var. O cenazeyle mücadele edeceksen gel birlikte edelim" dedi.





Özel, Randevu vermeyeceğini de, "Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben kayyıma randevu veremem. O, asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımak olur" sözleri ile ifade etti. Özel şöyle konuştu:





"Zaten kendisiyle bu işler konuşulmuştur. Konuşulmadan olmaz bu işler. Gürsel Tekin, geçmişte partide görev yapmış, benim de birlikte görev yaptığım birisi. Kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmam. 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy’den Belediye Başkanı adayı olmak istedi. Başka birini tercih ettik. Gürsel Tekin, sinirlendi. Partiden istifa edeceğini söyledi. Kendisi istifa ederek partiden ayrıldığını söyledi.





Mahkeme karar almış, kurultayı iptal etmiş. Bu görevi kabul eden kişiyi ben geçmişte birlikte görev yaptığımız kişiden ayırırım. Bu karara bir parti üyesi lazım. Bunu kabul etmemek lazım. Ben kabul ettiğini duyduğum anda ‘Partiyle ilişkisini keselim’ dedim. Tedbirli olarak disipline verdik. Şimdi YDK savunmasını alacak. İtiraz edebilir. Ama Gürsel Tekin, artık partimizin üyesi değil.





Ne cenazesi, bırakırsa kokacakmış. Herkes ağzından çıkan lafın nereye gittiğini görecek. Ortada bir adalet ve demokrasi cenazesi var. O cenazeyle mücadele edeceksen gel birlikte edelim. Bizim adımıza o koltukta İstanbul’da kimin oturacağına İstanbul delegesi karar verir. O isim de Özgür Çelik’tir. Kayyım Gürsel Tekin'e randevu veremeyiz."