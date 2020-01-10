Kanal bahane, rant şahane!

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, kamuoyunun sınırlı derecede haberdar olabildiği yeni bir düzenlemeyi bugünkü köşesine taşıdı.





Toker, kamulaştırma davalarından bundan sonra hak sahiplerine ödenecek bedelin azalacağını belirtti.





Toker, “Geçen yılın sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yürürlüğe giren kanun değişikliği, kamulaştırılma sonrası değer kazanan gayrimenkullerde şirketler lehine, hak sahibi vatandaşlar aleyhine düzenleme öngörüyor." dedi.





İDARE ADINA TESCİL TARİHİ ESAS ALINACAK





Yeni düzenlemeye göre, davalarda gayrimenkulün değeri belirlenirken, idare adına tescil edildiği tarih esas alınacak.





Toker, “Bu, daha sonraki bir tarih olacağı için, taşınmazın ilk sahibi daha sonra üzerine AVM, rezidans vs yapılan yapılar sebebiyle ortaya çıkan yüksek değerden yararlanamayacak." tespitinde bulundu.





"Değer belirlemede TÜİK'in açıkladığı TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hak sahibine ödenecek." diyen Toker, "Bu, yapılacak ödemelerin olması gerekenin çok altına düşmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.





Bu madde ile gayrimenkulüne kamulaştırma yolu ile el konulan mülkiyet sahipleri yargıya gittiğinde, arazi ne kadar değerlenmiş olursa olsun son değer üzerinden ödeme yapılması engellenecek.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 45 kilometre uzunluğunda 125 metre genişliğinde İstanbul Boğazı'na paralel bir kanal açacak. Erdoğan'a yakın isimlerin ve Katarlıların proje güzergâhında ucuza arsa topladığı ortaya çıkmıştı.





KANAL İSTANBUL'DA MÜTEAHHİTLERE YARAYACAK





"Bunun anlamı ne mi?" sorusunu yönelten Toker, "Kanal İstanbul yapılacak olursa, kamulaştırılan arazi üzerinde iş yapan müteahhitler servetini büyütürken, kamulaştırılan taşınmazları için yargıya giden vatandaşlar dava açtıklarında sadece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre artış alabilmesi demek." tespitinde bulundu.





Toker değişikliğin Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun tartışıldığı günlere tekabül eden 25 Aralık 2019'da yapılmasını "manidar" buldu.