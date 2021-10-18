Samanyolu Haber /Gündem / Rap şarkıcısı Murda havalimanında gözaltına alındı /18 Ekim 2021 11:22

Rap şarkıcısı Murda havalimanında gözaltına alındı

'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği" iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapan Doğan'ı dün saat 19.30 sıralarında havalimanında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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