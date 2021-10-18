Rap şarkıcısı Murda havalimanında gözaltına alındı









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği" iddia edildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapan Doğan'ı dün saat 19.30 sıralarında havalimanında gözaltına aldı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.