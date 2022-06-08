Rapçi Killa Hakan'ın durumu ciddiyetini koruyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ünlü rapçi Killa Hakan'ın geçen günlerde rahatsızlanıp, yoğun bakımda olduğunu bildiren yakın dostu Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Massaka, "Şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz" dedi. Ünlü rapçi Killa Hakan'ın geçen günlerde rahatsızlanıp, yoğun bakımda olduğunu bildiren yakın dostu Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Massaka, "Şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz" dedi.





Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin sık sık bilgi paylaşmaya devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, ünlü rapçinin son durumuna ilişkin şunları söyledi:





"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."





Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'ın dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü rapçinin durumuyla ilgili Ceza ve Massaka'dan paylaşım yapmıştı.