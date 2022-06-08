Samanyolu Haber /Gündem / Rapçi Killa Hakan'ın durumu ciddiyetini koruyor /08 Haziran 2022 22:56

Rapçi Killa Hakan'ın durumu ciddiyetini koruyor

Yoğun bakımda tedavi gören ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu konusunda bilgilendirmede bulunan yakın dostu Massaka, Killa Hakan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ünlü rapçi Killa Hakan'ın geçen günlerde rahatsızlanıp, yoğun bakımda olduğunu bildiren yakın dostu Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Massaka, "Şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz" dedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'ın dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü rapçinin durumuyla ilgili Ceza ve Massaka'dan paylaşım yapmıştı.

Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin sık sık bilgi paylaşmaya devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, ünlü rapçinin son durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."

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