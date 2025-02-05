Rapor açıklandı: Azerbaycan uçağı yabancı cisimlerin yol açtığı hasardan ötürü düşmüş

Azerbaycan hükümetinin Salı günü açıkladığı ön rapora göre, 25 Aralık'ta meydana gelen ölümcül uçak kazası, yabancı cisimlerin kilit sistemlere verdiği hasarın sonucunda yaşandı.



Raporda Kazak Ulaştırma Bakanlığı'nın, uçağın gövdesinde ve kuyruk kısmında "çok sayıda derin hasar" tespitine de yer verildi.



Soruşturma ekibi ayrıca uçağın dışından gelen "iki dış sesin" hidrolik sistemlerde hasara yol açtığını ve tanımlanamayan metal parçalarına ulaşıldığını bildirdi.



Metinde, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu uçağı Grozni'ye iki kez başarısız iniş girişiminde bulunmuş ve ardından kaptan Bakü'ye dönmeye karar vermiş. Bu karar sonrası Grozni üzerindeyken, 24 saniye arayla iki dış sesin meydana geldiği kaydedildi," ifadeleri yer aldı.



Raporda, yabancı cisimlerin kaynağını belirlemek üzere daha ileri adli testler yapılacağı belirtildi.



Ayrıca kuş çarpmasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı da kaydedildi.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine giden Azerbaycan Havayolları'na ait 8432 sefer sayılı uçak 25 Aralık Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.



Uçak, Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken en az 38 yolcu hayatını kaybetti. Uçaktaki diğer 29 yolcu kazadan sağ kurtuldu ve tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere nakledildi. Yerel medya kuruluşları, uçağın 62'si yolcu, beşi mürettebat olmak üzere toplam 67 kişiyi taşıdığını bildirdi.



Kremlin kaynaklarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak kazasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür diledi.



Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in "trajik olayın Rus hava sahasında meydana gelmiş olması nedeniyle özür dilediği" belirtildi.



Kremlin, Putin'in ayrıca kurbanların ailelerine derin ve içten başsağlığı dileklerini ilettiğini açıkladı.



Putin, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'nin yanı sıra Mozdok ve Vladikavkaz şehirlerinin de "Ukrayna insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını ve Rus hava savunma sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü" iddia etti.



Azerbaycan medyası, Embraer 190'ın uçuş güvertesindeki pilotların hava koşullarından kaçmak için Aktau'ya acil iniş yapma kararı aldığını söyledi.



Rus medyası uçağın Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı zannedilerek yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini öne sürdü. Rusya'nın kaza sırasında bölgedeki Ukrayna insansız hava aracı saldırılarını aktif bir şekilde engellediği bildiriliyor, ancak hiçbir resmi kaynak bu teoriyi doğrulamadı ya da yorum yapmadı.