Samanyolu Haber /Gündem / Rapor: Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım suçu işlendiğine dair 'inandırıcı kanıtlar' var /08 Şubat 2021 15:58

Rapor: Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım suçu işlendiğine dair 'inandırıcı kanıtlar' var

İngiltere'de yayınlanan hukuki görüşte, Pekin hükümetinin Uygurlara karşı soykırım suçu işlediğine dair 'inandırıcı kanıtlar' olduğu belirtildi.

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İngiltere'de Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerine yönelik yayınlanan hukuki görüşte, Pekin hükümetinin Uygurlara karşı soykırım suçu işlediğine dair "çok inandırıcı kanıtlar" olduğu belirtildi.

Euronews Türkçe'deki habere göre, raporda ayrıca hükümetin, Çin'in kuzeybatısındaki "Müslüman azınlığı yok etme niyetini gösteren" kanıtlar olduğu bildirildi.

Alison Macdonald de dahil olmak üzere Londra'daki Essex Court Chambers'taki kıdemli avukatlar tarafından hazırlanan 100 sayfalık raporda "gözaltındaki Uygurlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, kadınların doğum yapmasını engellemeye yönelik tedbirler ve Uygur çocuklarının zorla aileden koparılması" gibi maddeler yer alıyor.

'İNSANLIĞA KARŞI SUÇ'

Hukuki görüşte "Gördüğümüz kanıtlara dayanarak bu görüş, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur halkına karşı yürüttüğü eylemlerin insanlığa karşı suç ve soykırım suçu olduğu sonucuna varıyor" deniliyor.

Hükümetlerin altı aylık kamuya açık belgelerinin, uluslararası kuruluşların yayınlarının, akademisyen görüşlerinin, hayır kurumları ve medya raporlarının incelenmesi sonucu hazırlanan hukuki görüşün, mahkeme kararı gibi yasal bir zorunluluğu yok, ancak yasal işlemler bir temel olarak kullanılabilir.

'ELEKTRO ŞOK, ZİNCİRLEME, AÇ BIRAKILMA'

Görüşte ayrıca Uygurların "köleleştirme, işkence, tecavüz, zorla kısırlaştırma ve zulüm" olarak tanımladığı yöntemlere dair deliller sunuluyor.

"Tutukluların bir dizi ciddi fiziksel zarara maruz kaldıklarına dair ikna edici kanıtlar var" denilen belgelerde ayrıca gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde, "elektro şok verilerek cezalandırıldıkları, uzun süre stresli pozisyonlarda kalmaya zorlandıkları, dövüldükleri, aç bırakıldıkları, zincirlendikleri ve gözlerinin bağlandığı" aktarılmış

'ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDEN ZORLA ALINDIKLARINA DAİR KANITLAR VAR'

Görüşte aynı zamanda şu ifadeler de yer alıyor: "Uygur çocuklarının ebeveynlerinden zorla alındıklarına dair kanıtlar var. Bu durum, ebeveynlerinden biri veya her ikisi de gözaltındayken yetimhanelere ve yatılı okullara rıza gösterilmeden yerleştirilmelerini içeriyor."

Belgelerde, "Çocukların Uygur kültürlerini uygulama fırsatından yoksun bırakılmaları onlara bazen Han isimleri veriliyor olması ve bazen Han etnik aileleri tarafından evlat edinilmeleri, Uygur nüfusunu etnik bir grup olarak yok etme niyetiyle gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor" deniliyor.
Hali hazırda Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik soykırım suçu işlediği görüşünü savunan bazı İngiliz milletvekilleri, Pekin ile ticari ilişkilere son verilmesini istiyor.

Geçtiğimiz aylarda da 130 İngiliz milletvekili, "Uygur halkına karşı sistematik ve hesaplanmış bir etnik temizlik" olarak niteledikleri Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini kınayan bir mektup imzalamıştı.
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