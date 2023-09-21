Samanyolu Haber /Gündem / Rapor: İnsanlık iklim kriziyle cehennemin kapılarını açtı /21 Eylül 2023 08:24

Rapor: İnsanlık iklim kriziyle cehennemin kapılarını açtı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine ilişkin “İnsanlık cehennemin kapılarını açtı” dedi.

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Guterres, BM 78’inci Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi’nde konuştu. AA’nın haberine göre zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik çözüm önerileri olduğunu belirten Guterres, “İnsanlık cehennemin kapılarını açtı” ifadesini kullandı.

Guterres, dünyadaki ‘korkunç sıcakların’ etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebiyle de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın ‘tehlikeli ve istikrarsız’ bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1,5 dereceyle sınırlandırılabileceğine işaret eden Guterres, “Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz” dedi.

Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, “Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz” diye konuştu.
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