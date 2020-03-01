Rapor: Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu









Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı"nda Van, Tuz, Manyas, Mogan, Sapanca göllerindeki tahribata dikkati çekilmişti.





Raporda özetle şu ifadelere yer verildi:





"Kirlilik nedeniyle neredeyse tüm göl alanları doğal dokusunu kaybetti. Türkiye'nin bir zamanlar beşinci büyük tatlı su gölü olan Akşehir Gölü tamamen kurumuş, doğal göl özelliklerini kaybetmiş, kış aylarında su birikintisi haline gelmiştir.





Beyşehir gölü 26 metreden altı metreye, Eğirdir gölü 14 metreden beş metreye düşmüştür. Avlan, Seyfe, Kulu, Sarıgöl, Yarışlı, Kurugöl, Kırkpınar, Acıgöl, Uyuz, Suğla, Meke, Güvenç, Sasam, Kocagöl, Karagöl, Hotamış Sazlığı ve Küçük göl de ise su seviyeleri çok azalmıştır.





Ülkemizdeki doğal göller ve sulak alanlarda karşılaşılan başlıca problemler su miktarındaki azalmalar, biyolojik çeşitliliklerin tehdit altında olması ve su kalitesindeki bozulmalardır. Tescilli olarak 76 adet sulak alan bulunmasına rağmen sadece 24'ünün sulak alan su yönetim planı mevcuttur. Göllerin izinsiz kullanımını ve kirletilmesini önlemeye yönelik yasal mevzuat düzenlenmeli."





Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Türkiye'deki doğal ve insan kaynaklı nedenlerle ekolojik, hidrolojik olarak olumsuz etkilere maruz kalan doğal göl ve sulak alanların sayısı her gün arttığına değinilen raporda, "Göllerdeki nitelik ve nicel olarak koşulların bozulması, ağırlıkla iklim değişimine bağlı olarak meteorolojiktir. Diğer bir ifade ile sıcaklığın buna bağli olarak da buharlaşmanın artması, yağışın düşmesi ile göllerin hidrolojik dengesi giderek bozulmaktadır” denildi.