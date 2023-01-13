Samanyolu Haber /Gündem / Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet, Halk TV'nin lisansını iptal edecek! /13 Ocak 2023 12:31

Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet, Halk TV'nin lisansını iptal edecek!

Yandaş Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı Halk TV ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı..

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Yandaş Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, küfür ettiği gerekçesiyle Beyaz TV'ye ceza veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Halk TV'nin lisansını iptal edeceğini öne sürdü. Kütahyalı, RTÜK'ün kendisi üzerinden verilen cezayı, "dengeleyici" olarak kullandığını savundu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın, "küfür" şikâyeti üzerine Beyaz TV'ye ceza verilirken, Kütahyalı'dan, konuyla ilgili olarak açıklama geldi. 

Kütahyalı, twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DEVLET, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. DEVLET tarafından satın alınmış, 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça DEVLET’in işi kolay."
 
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