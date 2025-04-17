Samanyolu Haber /Gündem / Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kayyım' gözaltısı! /17 Nisan 2025 11:47

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kayyım' gözaltısı!

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

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Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTI KARARI
Kütahyalı'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

 
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