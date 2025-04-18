Rasim Ozan Kütahyalı iki gazetecinin evinin basılmasını istemiş:

CHP’ye kayyum atanacak iddialarının ardından gözaltına alınan ve serbest kalan Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilerin evlerinin basılmasını istediği öne sürüldü.





Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında ayrı ayrı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.









NE OLMUŞTU?

Ne mutlu ki hafızamız yaşam kadar güçlü.”





Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kütahyalı, gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında ayrı ayrı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Avukatı aracılığıyla savcılığa geçen günlerde sunulan dilekçede, Pehlivan ve Terkoğlu’nun sosyal medya paylaşımı "alenen hakaret" olarak değerlendirilirken, evinde arama yapılması ve bilgisayar, telefon gibi dijital cihazlarına el konulması istendi. Savcılık bu talep üzerine soruşturma başlattıCHP’ye kayyum atanacak iddialarının ardından gözaltına alınan ve serbest kalan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilerin evlerinin basılmasını istedi.Avukatı aracılığıyla savcılığa geçen günlerde sunulan dilekçede, Pehlivan ve Terkoğlu’nun sosyal medya paylaşımı "alenen hakaret" olarak değerlendirilirken, evinde arama yapılması ve bilgisayar, telefon gibi dijital cihazlarına el konulması istendi. Savcılık bu talep üzerine soruşturma başlattı.Şikayete konu olan olay Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de bir röportaja çıkarılmasına dayanıyor.Kütahyalı’nın avukatı tarafından verilen dilekçede, “şüphelinin bilgisayarları, cep telefonları ile diğer tüm dijital aletlerine arama yapılarak el konulması” gerektiği ifade edilirken, bu işlemin delil elde etmenin tek yolu olduğu savunuldu. Suç duyurusunda, Pehlivan’ın ve Terkoğlu’nun “bilişim yoluyla hakaret” suçunu işlediği ve kaçma/delil karartma riski bulunduğu iddia edildi.Savcılıktan, şüphelinin tespiti ve ifadesinin alınması için ilgili emniyet birimine müzekkere yazılması talep edildi. Dilekçede, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Pehlivan’a ve Terkoğlu’na kamu davası açılması istendi.Kütahyalı’nın suç duyurusuna gerekçe gösterdiği paylaşımlar gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun; Halk TV’nin YouTube kanalında yayınlanan Kütahyalı röportajına yönelik eleştirisiydi.Pehlivan o gün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Halk TV YouTube kanalının, Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşisini izledim. Görüşlerim özetle şöyle:1- Gazeteci herkesle görüşür. Hatta teröristle de mafyayla da tetikçiyle de…2- Ama gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir.3- Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir.4- 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü, bilinçli ve organize destekçilerinden biridir.5- Eğer o gazeteciyse, bana gazeteci demeyin.”Barış Terkoğlu ise Pehlivan’ın bu paylaşımını alıntılayarak şu cümleleri yazdı:“Sevgili @barispehlivan ile hemfikirim. Altına imzamı atarım.Yaşanmışı tarih yapan, insanın aklında biriktirdikleridir.Bu paylaşım, suç duyurusunda “kamuya açık ortamda alenen hakaret” olarak değerlendirildi. Kütahyalı’nın vekili dilekçede, bu sözlerin milyonlarca kişi tarafından görülebileceği belirtilerek müvekkilinin “onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini” savundu ve cezanın ağırlaştırılmasını talep etti.