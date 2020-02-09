Samanyolu Haber /Medya / Rasim Ozan Kütahyalı yeniden havuzda /09 Şubat 2020 01:06

Rasim Ozan Kütahyalı yeniden havuzda

Boşnaklara ağır hakarette bulunan ve mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılan Rasim Ozan Kütahyalı havuz medyasında yeniden köşe yazarı oldu.

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Boşnaklara ağır hakarette bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, havuz medyası Güneş'te yazar olarak işe başladı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilk yazısı "İlker Başbuğ 2008'de askeri yargı seçeneğini reddetmişti" başlığı ile bugün Türk Medya bünyesindeki Güneş’in sitesinde yayımlandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnaklara ağır bir hakarette bulunmuştu. 

HAKARETLERİ BOŞNAKLARI AYAĞA KALDIRMIŞTI

Kütahyalı’nın hakareti sonrasında kanalın önünde toplanan Boşnaklar Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.

Bunun üzerine havuz medyası Sabah gazetesi, Kütahyalı’nın yazılarına son verirken, Beyaz TV de Kütahyalı’yı programdan çıkardı. 

İstanbul 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi Kütahyalı’ya "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve iyi hal indirimi de uygulamamıştı. 

Duruşmalara katılmayan Kütahyalı için de müştekiler, Boşnak halkına hakaret eden Kütahyalı'nın mahkemelere de saygısının olmadığını belirtimşti.


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