Samanyolu Haber /Gündem / Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama /06 Haziran 2021 13:13

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sedat Peker'in iddialarına cevap verdi

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarına ilişkin olarak, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. Sezgin Baran Korkmaz’ın misafiri değildim. Sezgin Baran Korkmaz ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi." yanıtını verdi.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi." ifadesini kullandı. 
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