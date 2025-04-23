Samanyolu Haber /Gündem / Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kayyım' şoku: Üç yıla kadar hapsi isteniyor /23 Nisan 2025 09:50

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kayyım' şoku: Üç yıla kadar hapsi isteniyor

CHP'ye kayyım atanacağını iddia eden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame hazırlandı. Kütahyalı'nın bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame hazırlandı.

Başsavcılıkça 17 Nisan'da yapılan açıklamada, CHP'ye ve bu partinin Ankara'daki bazı belediyelerine kayyım atanacağına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre hakkındaki soruşturma tamamlanan Kütahyalı'ya yöneltilen suçlamaları içeren iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede, Kütahyalı'nın 16 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor" paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

"Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saiki"
İddianamede, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle paylaşımları yaptığı" öne sürülen Kütahyalı'nın 440 bin takipçisi bulunduğu ve paylaşımlarının diğer sosyal medya kullanıcılarınca yeniden paylaşılarak belirsiz sayıda kişinin erişimine ulaşacağı ifade edildi.

Şüphelinin "hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya, toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını, toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde alenen paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği" kaydedilen iddianamede, Kütahyalı'nın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kütahyalı geçen hafta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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