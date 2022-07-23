Rasim Özdenören hayatını kaybetti

''Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören vefat etti .





Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan yazar, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.