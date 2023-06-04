'Rasyonel zemine dönmek' ne demek?

Aziz Çelik şu değerlendirmeyi yaptı:
- Ücret ve maaşlarla ilgili konularda Çalışma Bakanı değil Mehmet Bey belirleyici olacak.
- Asgari ücrette eskisi gibi artışlar biraz zor.
- Memur asgari maaşının 22 bin liraya yükselmesi epeyce tartışmalı olacak.
- Diğer memurlara makul maaş artışları daha da zor.
- Emekli aylıklarında ciddi bir iyileştirme ve intibak düzenlemesi çok daha zor.
- Kademeli emeklilik meselesi bir başka bahara kalabilir.
- Enflasyonu düşürmek için işsizlikte bir miktar daha artış söz konusu olabilir.