Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan ve futbol gündemine deyim yerimdeyse bomba gibi düşen Avrupa Süper Lig'i projesi rafa kalkarken konuyla ilgili açıklamada bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Öncelikle bu proje hiç de süper değildi ve bu konu kapandı." ifadelerini kullandı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz yıl dev kulüplerin bir araya gelerek kurduğu ancak başarısız sonuçlandığı Avrupa Süper Lig projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz yıl dev kulüplerin bir araya gelerek kurduğu ancak başarısız sonuçlandığı Avrupa Süper Lig projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Süper Lig projesiyle ilgili mahkeme kararı ne zaman çıkacak? Sonuç lehinize çıkarsa Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a ceza verilecek mi?' sorusuna Ceferin, "Öncelikle bu proje hiç de süper değildi ve bu konu kapandı. Hem hukuki hem de ahlaki anlamda haklı olduğumuza eminim. Mahkemeyi kazanacağız." dedi.