Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid başkanı da Arda Güler için devreye girdi /02 Kasım 2024 01:27

Real Madrid başkanı da Arda Güler için devreye girdi

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için Real Madrid Başkanı Perez de devreye girdi...

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Arda Güler kararı başkan Perez'i rahatsız etti... Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler de bu durumdan rahatsız.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

İspanyol basınının haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jude Bellingham’ın yeni rolünden ve Arda Güler ile Endrick’in yeterince süre alamamasından dolayı rahatsız.

Başkan Perez bu iki oyuncunun daha fazla süre almasını isterken teknik direktör Ancelotti'nin nasıl tercih yapacağı merak konusu.
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