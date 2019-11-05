Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu /05 Kasım 2019 20:52

Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında yarın saat 23.00’te sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid’in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

SHABER3.COM


İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez’in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu Sonraki Haber >>

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

Polis çarptı

Polis çarptı

Yanlış hesap kaza getirdi.

Yanlış hesap kaza getirdi.

Hız gerçekten felakettir!

Hız gerçekten felakettir!

Polisin gözü önünde olan kazaya bak !

Polisin gözü önünde olan kazaya bak !

Yükünün hafiflemesinden haberi yok.

Yükünün hafiflemesinden haberi yok.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:17