Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid maçı öncesi Galatasaray'da Falcao sorunu /21 Ekim 2019 23:22

Real Madrid maçı öncesi Galatasaray'da Falcao sorunu

Galatasaray'ın devler liginde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesinde yıldız isim Falcao'nun kadroda olmayacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda maçın kamp kadrosu da belli oldu.

Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Sakatlığından dolayı antrenmanlara bile çıkmakta zorlanan Falcao için Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından. "Falcao 17-18 gündür antrenmana çıkmıyor. Müsait olursa Real Madrid maçında oynatmak isterim ama bu durumda nasıl oynatacağız bilmiyorum” demişti. Falcao, geldiğinden bu yana ligde yalnızca Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ilk 11'de başlayabildi.
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