Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti /04 Mayıs 2024 22:15

Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti

Cadiz'i 3-0 yenen Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti.

SHABER3.COM

La Liga'nın (İspanya birinci ligi) 34. haftasında lider Real Madrid sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'de ilk yılını geçiren ve sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların ardından toparlanarak forma almaya başlayan milli futbolcu Arda Güler, ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta ligdeki Real Sociedad maçından sonra ikinci kez ilk 11'de oynayan Arda Güler, 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz (Dk. 51), Arda Güler'in yerine oyuna girdikten bir dakika sonra rakip ağları havalandıran Bellingham (Dk. 68) ve uzatmalarda Joselu (Dk. 90+3) attı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, son oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Bayern Münih maçına göre ilk 11'deki 10 futbolcusunu değiştirirken, sadece defans oyuncusu Nacho yerini korudu.

Puanını 87'ye çıkartan Real Madrid, bu akşam oynanacak Girona-Barcelona maçını beklemeye başladı. Girona'nın maçı 4-2 kazanmasıyla Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Real Madrid, 36. lig şampiyonluğunu kazandı.
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