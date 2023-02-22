Real Madrid’ten ‘tarihi’ geri dönüş; Liverpool’a evinde büyük şok

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İspanya La Liga takımı Real Madrid’i ağırladı. 7 golle sahne olan mücadeleye 2’şer gol ve 1’er asistle Real Madrid’in yıldız oyuncuları Vinicius Junior ile Karim Benzema damga vurdu.
TR724'ün haberine göre, Anfield Road’da oynanan dev mücadele adeta golle başladı. Muhammed Salah’ın pasını harika bir topuk vuruşuyla Darwin Nunez, 4. dakikada Liverpool’u 1-0 öne geçirdi.
14. dakikada Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois’nın büyük hatasını affetmeyen Salah, “Kırmızılılar” adına farkı 2’ye çıkardı: 2-0
Real, maça hızlı giriş yapan Liverpool’u adeta pişman etti
Konuk Real Madrid, ilk 14 dakikada 2 gol bulan Liverpool’u kalan sürede adeta pişman etti.
Rakibinin baskısını kıran eflatun-beyazlılar, 21. dakikada Vinicius Junior’ın şık golüyle farkı 1’e indirdi: 1-2
36. dakikada bu kez Liverpool kalecisi Alisson Becker büyük bir hataya imza attı. Alisson’un geri pasla kendisine gelen topu uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Real’den Vinicius Junior’a çarpıp ağlara gitti ve İspanyol temsicisi skora denge getirdi: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
48. dakikada Luka Modric’in kullandığı köşe vuruşunda topu iyi takip eden Eder Militao, yaptığı kafa vuruşuyla Real Madrid’i zorlu deplasmanda 3-2 öne geçirdi.
Real Madrid’de ilk golün asistini yapan Karim Benzema, 56. dakikada farkı 2’ye çıkardı: 2-4
Konuk ekibin ilk 2 golünü kaydeden Vinicius Junior’un pasını iyi değerlendiren Karim Benzema, kendisinin maçtaki 2. takımının 5. golünü attı: 2-5
Kalan sürede başka gol olmadı ve dev mücadele Real Madrid’in 5-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İki takımın arasında oynanan son 7 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, Ada’dan tur kapısını ardına kadar açarak ayrıldı.
57 yıl sonra bir ilk
Evinde dağılan ve çeyrek final şansını mucizelere bırakan Liverpool 57 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ağlarında 5 gol birden gördü. Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Madrid’de oynanacak.
Muhammed Salah Liverpool tarihine geçti
İngiliz temsilcisinin 2. golünü kaydeden Salah, attığı golle Steven Gerrard’ı geçerek Liverpool’un Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.
Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 42 golle takımının Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.