Real Madrid yasta!

İspanyol gazetelerinde yer alan haberlere göre yeni tip Koronavirüs'e hafta içinde yakalanmasının akabinde hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan eski Real Madrid Başkanı Lorenzo Sanz, hayatını kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu. Sanz 76 yaşındaydı.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.



