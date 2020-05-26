Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid yıldız ismi radarına aldı /26 Mayıs 2020 20:51

Real Madrid yıldız ismi radarına aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.

SHABER3.COM

Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax´ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’i yeniden gündemine aldı. 

Teknik direktör Zinedine Zidane’ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.23 yaşındaki yıldız bu sezon Ajax formasıyla 37 maçta 10 gol ve 10 asist üretti.
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