Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid'in yıldızlarına soruşturma /27 Mart 2025 22:39

Real Madrid'in yıldızlarına soruşturma

UEFA’dan Real Madrid’e soruşturma kararı… Futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açıldı.

SHABER3.COM

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.
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