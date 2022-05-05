Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid'ten tarihi geri dönüş, Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı /05 Mayıs 2022 07:25

Real Madrid'ten tarihi geri dönüş, Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

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Yarı final ilk maçında 4-3 kaybettiği Manchester City karşısında Real Madrid, rövanş maçında 90. dakikaya 1-0 yenik girdi.

Tarihi bir geri dönüşe imza atan İspanyol ekibi, 90 ve 90+2'de bulduğu 2 golle maçı uzatmaya götürdü, 120 dakika sonunda sahadan 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanan Real Madrid, 2 sezondur İngiliz takımlarına eleniyordu. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Madrid takımı, finalde yine bir İngiliz takımı olan Liverpool'la karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupanın sahibi Real Madrid olmuştu.

Benzema 15 gole ulaştı

Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.

Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France da yapılacak.
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