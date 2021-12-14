'Recep Tayyip Erdoğan' adını nüfusta resmen değiştirdiler

Ayşe-Hüseyin Erdoğan çifti, 2015 yılında dünyaya gelen ve adını Recep Tayyip verdikleri 6 yaşındaki oğullarının ismini mahkeme kararıyla Aras Erdoğan olarak değiştirdi.







www.ilan.gov.tr’ye konulan karar, 10 Aralık 2021 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde de resmi ilan olarak yayınlandı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ikamet eden Erdoğan çiftinin, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtıkları “Ad Düzeltilmesi” davası 6 Aralık 2021’de sonuçlandı. Kronos'un haberine göre, Erdoğan çiftinin 21 Aralık 2015’te dünyaya gelen Recep Tayyip adını verdikleri oğullarının ismi değiştirilerek, nüfusa Aras Erdoğan olarak kaydedildi.













ÇANKIRI VATANDAŞ DA “MEMURLAR ADINI DEĞİŞTİRMEYE KORKUYOR’ DEMİŞTİ







Geçtiğimiz aylarda da Çankırı’ya ziyarette bulunan CHP heyetine bir vatandaş, “Oğluma ‘Recep Tayyip’ adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz’ diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum” şeklinde serzenişte bulunmuştu.

