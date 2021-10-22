Recep Tayyip Erdoğan'a diploma müjdesi

















“ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', ‘Hangi fakülteler var?', ‘Sahte olduğu anlaşılır mı?', ‘İşsizim, indirim yapar mısınız?', ‘Kimse duymaz değil mi?” diye sorduk. “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplandı.





Sahte diploma şirketleri sitelerinde, “Referanslarımıza göz atabilirsiniz. Binlerce diploma hazırladık. Kimseyi mağdur etmedik. Bizlere güvenenler istediği işe sahip oldu. Sıra sizde” diye reklam da yapıyorlar. Diploma aldığı ileri sürülen öğrencilerin, teşekkür mektupları da var.

Gizli, titiz ve güveniliriz





Memnuniyet anketi var





İsteyene satılık isteyene kiralık





Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 TL'ye satılıyor.Sözcü'den Sultan Uçar, sahte diploma satan internet sitelerinden birine sadece, “iyi günler” yazdı. 34 dakika sonra geri dönüş yapılıp, “Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar…” denildi.“Güvenilir hizmet” başlığı altında kendilerini tanıtan sahte diploma şirketleri, “Kısa sürede titizlikle, gizlilikle ve güvenle diplomalarınızı hazırlıyoruz. Tüm diplomalarımız noter tasdikli, diploma kağıdına basılmaktadır” diyor.Sahte diploma yapan şirketler müşteri olarak gördükleri öğrencilere memnuniyet anketi de yapmış. “Gelen diplomanızdan memnun musunuz?” diye sorup, ‘Gerçek gibi', ‘Orta kalite', ‘Normal', ‘İdare eder' gibi şıklar arasından birini seçmelerini de istemiş.İlk 300 kişiye 300 lira kampanyasıSahte diploma şirketleri arasındaki rekabet, fiyat indirimi ve kampanyaları da beraberinde getirmiş. “Tüm diplomalar 300 lira ilk 300 kişiye özel” gibi çağrılar da var. SBN matbaa tasarımı denilerek, ileri teknolojiyle birebir aynı grafik tasarımı yaptıklarını da sıralıyor.Sahte diplomalar dışında ayrıca internette orijinal diplomalarını kiralayan ve satanlar da var. Jeoloji mühendisinden, öğretmenliğe, hemşirelikten, eczacılığa kadar bir çok orijinal diplomanın yanı sıra usta öğretici direksiyon sertifikası, gemi adamı, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de 5 bin TL'ye kadar satılıp, kiralanıyor.