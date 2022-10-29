Samanyolu Haber /Spor / Red Bull'a 7 milyon dolar ceza /29 Ekim 2022 14:39

Red Bull'a 7 milyon dolar ceza

Formula 1 takımı Red Bull'a, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle 7 milyon dolar para cezası kesildi.

SHABER3.COM

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Red Bull takımına, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle 7 milyon dolar para cezası verdi.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de pilotlar klasmanında, 2022'de ise hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull hakkındaki mali soruşturma tamamlandı.

Geçen sezon 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırını yüzde 1,6 oranında aşan Red Bull'a, 7 milyon dolar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Avusturya merkezli takımın, otomobilin gelişimi için rüzgar tünelinde geçireceği süre de yüzde 10 azaltıldı.
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