Reddedilen Schengen başvuruları vatandaşa kaça patladı: İşte korkunç rakam!

619 MİLYON EURO HARCANDI





2014-2023 yılları arasında vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle Türkiye'de yaşayanlara toplam 619 milyon euro vize başvurusu için harcandı.

YÜZDE 12 DAHA FAZLA ÖDEME YAPILACAK





EN ÇOK PORTEKİZ ONAY VERİYOR





Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı mağduriyetler giderek artıyor. Aralık 2013'ten bu yana devam eden, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi konusunda AB ile yapılan görüşmeler, bu ülkeye yönelik vize reddi oranlarında artış olduğunu gösteriyor. Türklerin reddedilen vize sayısı 2014'te 35 bin 971'den 2023'te 169 bin 514'e çıkarak üç katına çıktı. Bunun sonucunda reddedilen vize oranı yüzde 4,40'tan yüzde 16,10'a yükseldi.Türkiye, 2023 yılında Schengen vizesi başvurularında ikinci büyük kaynak oldu. Bir milyondan fazla vize başvurusu yapıldı ve harcama seviyesi 84 milyon euroya ulaştı.Toplam harcamanın yaklaşık 68 milyon eurosu onaylanan vizelere harcanırken, 13 milyon euro ise yaklaşık 170 bin vizenin reddedilmesiyle birlikte geçersiz oldu.Almanya, 55 bin 495 vizeyle 2023 yılında Türkler tarafından yapılan vize taleplerini en fazla reddeden ülke oldu. İkinci sırada, 36 bin 112 vizeyle Yunanistan ve 19 bin 586 reddedilen vize ile Fransa takip etti.11 Haziran 2024 itibarıyla Schengen vizesi başvuruları için yüzde 12 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalınacak. Bu yüzdelik artış, Türk vatandaşları için vize başvurularının 2023'te kaydedilen 84,4 milyon eurodan 95 milyon euroya çıkacağı anlamına geliyor. Ancak Türk temsilciler, AB'nin vizeleri tamamen kaldırması gerektiğine inanıyor.Schengen İstatistik Portalı'na göre, 2023'te Türk vatandaşlarına vize verme olasılığı daha yüksek olan ülkeler arasında, vize başvurularının yüzde 93'ünün onaylandığı Portekiz yer alırken, bunu İtalya (% 91,1), Slovakya (% 88,8), Polonya (% 86,6) ve İspanya (% 86,5) takip ediyor.Öte yandan, Türklerin Schengen vize başvurularında en düşük onay oranları Danimarka, Estonya ve Litvanya'da görüldü. Danimarka, Türkiye'den başvuranların yaklaşık yüzde 55,8'ine vize verirken, Estonya ve Litvanya sırasıyla Türkiye'den başvuranların yüzde 57,5'ine ve yüzde 63,9'una vize verdi.