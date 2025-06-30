Samanyolu Haber /Dünya / Reddedilen vize başvurularına itiraz edilemeyecek /30 Haziran 2025 13:03

Reddedilen vize başvurularına itiraz edilemeyecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla vize başvurusu reddedilen kişilere itirazda bulunma hakkının kaldırılacağını duyurdu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "remonstrasyon" olarak adlandırılan uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte vize işlemlerinde daha fazla başvuru alınabileceği, personel üzerindeki iş yükünün hafifleyeceği ve bekleme sürelerinin kısalacağı belirtildi.

Remonstrasyonun kaldırılması, son iki yıldır yürütülen reform paketi kapsamında dijitalleşme ve işlemlerin merkezileştirilmesi gibi adımlarla birlikte değerlendiriliyor.

Yetkililer, remonstrasyonun idari bir işlem olduğunun altını çizerek, reddedilen kişilerin vize için yeniden başvuru yapma haklarına her zaman sahip olduklarını ya da yargı yoluna başvurabileceklerini belirtiyor.

Almanya geçen yıl yaklaşık 2 milyon vize başvurusunu işleme aldı.
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