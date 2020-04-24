Samanyolu Haber /Ekonomi / İşadamı ve sanayicide güven yerle bir /24 Nisan 2020 10:34

İşadamı ve sanayicide güven yerle bir

Koronavirüs salgını reel kesimde güveni yerle bir etti. Güven endeksi nisanda 66,8 seviyesine indi. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6'ya geriledi.

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2020 yılı nisan ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya kıyasla 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına dair değerlendirmelerin tamamı "azalış" olarak kayıtlara geçti. 

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 61,6!

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 oldu.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesine indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 oldu.

 
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