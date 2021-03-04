Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Reform paketi'ni piyasalar da inandırıcı bulmadı /04 Mart 2021 11:13

'Reform paketi'ni piyasalar da inandırıcı bulmadı

AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları temelli "reform paketi" piyasalarda karşılık bulmuş gözükmüyor. Dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor.

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Hafta başında 7,22'ye kadar inen dolar/TL dünkü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından 7,40 üzerine çıktı ve gece tahvil faizlerindeki hareketle sığ piyasada 7,50'yi test etti.

Dolar/TL, perşembe günü 7,42'nin hemen üzerinde değerleniyor. Euro ise 8,97 lira sınırında işlem görüyor.

Dolar endeksi de küresel ölçekte yükselişini sürdürürken 91 puanın üzerindeki seyir sürüyor.

Piyasalarda bugün ABD gündemli yoğun haber akışı izlenecek. İşsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek.

OPEV ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.
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