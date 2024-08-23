Reha Muhtar uyandırıldı

Evinde düşüp yaralanan ve 3 gün önce kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi geldi.



Patronlar Dünyası'nın haberine göre tedavisine Maslak Acıbadem Hastanesi’nden devam edilen Muhtar uyandırıldı. Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.



Bir başka haber spikeri Uğur Dündar da Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:



"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."