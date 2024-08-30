Samanyolu Haber /Gündem / Reha Muhtar'dan üzücü haber! Tekrar entübe edildi /30 Ağustos 2024 13:44

Reha Muhtar'dan üzücü haber! Tekrar entübe edildi

Geçirdiği ev kazasının ardından yoğun bakıma alınan, entübe edilen ve Uğur Dündar'ın verdiği bilgiye göre durumu iyiye giden Reha Muhtar, tekrar entübe edildi. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilerek birkaç gündür yoğun bakımdaki tedavisine devam ediyordu. Uğur Dündar, ağır yaralanan ve bilinci kapanan meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumunu takip ettiğini söylemiş ve hayati tehlikeyi atlattığını açıklamıştı.

Reha Muhtar'ın son sağlık durumuna ilişkin üzen haber geldi. Doktorları Muhtar'ın durumu iyiye gittiği için uyandırıp yürütmek istedi. Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları Muhtar'ı yeniden entübe etti. halktv.com.tr'nin aktardığına göre Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.
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