Samanyolu Haber /Gündem / Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama /06 Eylül 2024 08:22

Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Evinde kaza geçirdikten sonra yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Muhtar'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ciddi şekilde yaralanmıştı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Muhtar, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.

Son gelen bilgilere göre, Muhtar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Ciğerlerinde yaşanan rahatsızlığın azaldığı belirtilirken, tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Yetkililer,
 ünlü sunucunun tedavi sürecinin yakından izlendiğini ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.
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