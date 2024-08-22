Samanyolu Haber /Gündem / Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme /22 Ağustos 2024 14:04

Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumundaki son durum belli oldu. Hastanede tedavi altında olan Muhtar'ın sabah uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yoğun bakımda tedavisi süren Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmıştı. Dündar, beyin tomografisi çekilen Muhtar'a ayrıntılı tetkikler yapılacağını ifade etmişti.

Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği Maslak Acıbadem Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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