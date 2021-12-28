Samanyolu Haber /Gündem / Reha Yeprem ile ‘Ümide Yolculuk’ başlıyor /28 Aralık 2021 12:18

Reha Yeprem ile ‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘’Bir ümittir yaşamak. Bir yol hikayesidir hayat. Yolun kaderidir olup biten.’’ deyip yola çıkıyor Reha Yeprem, Raindrops TV’de. İlahi beyan ‘’Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.” diyor. ‘’Her karanlıkta mutlaka bir aydınlık var’’ diyen Reha Yeprem, uzun bir aradan sonra ekranlardan olmanın heyecanını yaşıyor.

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Raindrops TV’de yeni bir programa başlıyor. Son dönemin mazlumlarının süreç içerisindeki yaşanmışlıkları bu programda yeni bir formatla aktarılıyor. Hicret eden ama yılmayan, yeni bir sayfa açan, çevresine ümit veren ve dünyaya entegre olanların hikayesi Ümide Yolculuk’ta yayınlanıyor.


Gerçek hayat hikayelerinin anlatılacağı Ümide Yolculuk programının sunuculuğunu Reha Yeprem yapıyor. Samanyolu TV ekranlarından Sır Kapısı programıyla aşina olduğumuz Reha Yeprem, yeniden ekranlarda olmanın heyecanını yaşıyor. Yeprem, ‘heyecan ve ümit var’ diyor. Sır Kapısı programına başladığı günlere yolculuk yapıp, ‘Aynı heyecanı yaşıyorum. Sır Kapısı’na başladığımızda da zor şartlarda çalıştık. İki yıl prıgramımız masrafsız yoluna devam etti. Şimdi aynı şartlarda Ümide Yolculuk başlıyor. Dik durmanın, doğru yerde olmanın mutluluğunu yaşıyorum’’ diye duygularını ifade ediyor.



Programın bir amacının da, her şart ve zeminde ümitvar olunması mesajı olduğunun altını çizen Reha Yeprem, ‘’Her karanlık olayların bir aydınlık yanı, her gecenin sabahı var. Sıkıntı zamanları geceyse, mutlaka şafakla sonlanır. Ne kadar karanlıkta olursak olalım, mutlaka yolumuzu aydınlatan ışık vardır ki, biz ümit diyoruz. Hepimizin bir ümide yolculuğu var. Ümide Yolculuk, bir hicret hikayesi değil. İçinde elbette Meriç’te var. Cezaevi aracı içindende dışarda bekleyen yakınıyla göz göze gelip, gözlerin konuştuğu birkaç saniyelik anlar da var. İmkanlar dahilinde hikayeleri anlatıyorum. Sır Kapısı gibi dramalar çekecek imkanlarımız yok ama gün gelecek inşallah bu yaşananları sinema ve drama diliyle anlatacağız. Büyük bir heyuecan yaşıyorum.’’ diye konuştu.


Reha Yeprem’in sunuculuğunu yaptığı yeni program Ümide Yolculuk 28 Aralık Salı günü Raindrops TV’de izleyiciyle buluşacak.
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