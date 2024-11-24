Samanyolu Haber /Gündem / Rehine krizi ölümle bitti: Özel harekat etkisiz hale getirdi! /24 Kasım 2024 13:39

Rehine krizi ölümle bitti: Özel harekat etkisiz hale getirdi!

Rehin aldığı kadına bıçakla saldırarak yaralayan Zafer T. adlı erkek, özel harekat polisi tarafında etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında rehine krizi yaşandı.

4 SAAT SÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre; bir evde adı öğrenilemeyen bir kadının, Zafer T. (44) adlı erkek tarafından rehin alındığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken, Zafer T. ile iletişime geçti. Polisin yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre özel harekat polisleri, 4 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıktı. İçerden gelen bağırış seslerini duyan polis ekibi eve girdi. Karşısında polisi gören Zafer T., rehin aldığı kadına bıçakla saldırmaya başlayınca, 2 el ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Yaralı kadın ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zafer T.'nin cenazesi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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