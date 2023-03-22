Samanyolu Haber /Politika / 'Reis bizi Afrin’e götür' deyip 'bedelli(!)' yapmıştı, şimdi de AKP'den aday oldu /22 Mart 2023 09:01

'Reis bizi Afrin’e götür' deyip 'bedelli(!)' yapmıştı, şimdi de AKP'den aday oldu

“Reis bizi Afrin’e götür" sloganı attıktan sonra vatani görevini bedelli olarak yapan eski AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, görevinden istifa ederek AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.

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Eski AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ederek AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre AKP Kocaeli İl Binasında gerçekleşen adaylık açıklamasına AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ceran, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları Şemsettin Ceyhan ve Serpil Yılmaz ile birlikte çok sayıda genç katıldı.

Gençleri arkasına alarak konuşan Kahraman yaptığı açıklamada “Allah nasip ederse aday adaylığı sürecinde Başiskele meclis üyeliğinden istifa ederek başvurumu yapıyorum. Gençlik kolları döneminde Türkiye’ye namzet olmuş çalışmaları gerçekleşirdik. Görev alsak da almasak da çalışmaya hazırız. Biz 5 yıl gençlik kolları il başkanlığı görevi yaptık. Bugüne kadar 14 Mayıs seçimlerinde de en güçlü desteğin Kocaeli’den geleceğinin sözünü veriyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahraman, 28 Ocak 2018’deki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılamış, o dönem gerçekleştirilen Afrin barış harekatına sonuna kadar destek verdiklerini dile getirmişti.

Kahraman daha sonra askerlik görevini bedelli olarak yapmıştı.
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