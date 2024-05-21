Reisi toprağa veriliyor

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İran'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve beraberlerindeki heyet üyeleri için Tebriz'de cenaze merasimi yapılıyor.Törenlerin birkaç gün süreceği belirtilirken, ilk günkü etkinlikler Tebriz'de başladı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri'nin açıklamasına göre, burada kılınacak cenaze namazının ardından cenazeler Tahran'a taşınacak ve Büyük Musalla Camii'nde törenler devam edecek.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi ve heyet üyelerinin cenazelerinin salı günü ikindi vakti Kum kentinde defnedileceğini bildirdi.İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir barajın açılışını yapmak üzere sabah saatlerinde Azerbaycan'a gitmişti. Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın helikopteri İran-Azerbaycan sınırında bulunan Doğu Azerbaycan vilayetinde kaza yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi'ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan eşlik ediyordu. Helikopterde ayrıca Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde Veliyyi Fakih Temsilcisi Muhammed Ali el-Haşim de bulunuyordu.Kaza sonrası, helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiği duyuruldu.