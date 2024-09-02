Reisi'nin helikopteri sabotaj sonucu mu düştü: İran'dan dikkat çeken nihai rapor

HELİKOPTERDE KUSURA RASTLANMADI

SABOTAJ VEYA SALDIRI YOK

Adli tıp kurulu da helikopter kazası sonucu ölenlerin bedenleri üzerinde toksikolojik ve patolojik testler yapıldığını açıklarken, sonuçlarda herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığını bildirdi.

İran'ın Verzigan kenti yakınlarında, 19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter düştü. Helikopterde İbrahim Reisi'nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Doğu Azerbaycan'daki Dinî Lider Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim de bulunuyordu. Kazada kurtulan olmazken, olayın bir suikast olduğu iddiaları yayılıp, sorumlu olduğu düşünülen İsrail ile ilişkiler gerildi.Kaza şüpheli halini korurken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, helikopter kazasına ilişkin nihai raporu yayımlandı. Raporda sabotaj veya müdahale izine rastlanmadığı belirtilip kazanın başlıca nedeninin yoğun sis de dahil olmak üzere hava koşulları olduğu bilgisine yer verildi.İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 1 Eylül’de yayınladığı nihai raporda, kazanın meydana geldiği sırada İran'ın kuzeybatısındaki yoğun ve yükselen sis de dahil olmak üzere sert hava koşullarının kazanın başlıca nedeni olduğuna dair daha önceki bulguları doğruladı.Helikopterin satın alındığı tarihten itibaren bakım ve onarımlarına ilişkin tüm dokümanlar askeri ve sivil uzmanlar tarafından titizlikle incelendiği kaydedildi. Yapılan incelemede, tüm büyük onarımların ve kritik parça değişimlerinin standart yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı bildirildi. Raporda ayrıca, uçuş rotasının detaylı analizi sonucunda helikopterin önceden belirlenen rotasında ilerlediği ve uçuş sırasında rotasından sapmadığı belirtildi.Düşen helikopterden geriye kalan motor, güç aktarma sistemleri, yakıt sistemleri ve elektronik ekipmanlar gibi parçalar ve sistemler, Savunma Bakanlığı uzmanlarınca kapsamlı bir şekilde test edildi. Kazaya yol açabilecek herhangi bir kusura rastlanmadığı dile getirildi.Soruşturmada ayrıca sabotaj veya helikopterin saldırı ve savunma sistemleri, siber saldırılar veya manyetik alanlar ve lazerler tarafından hedef alınması ihtimalinin de olmadığı belirtildi.Reisi ve beraberinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer üst düzey yetkililer, 19 Mayıs'ta helikopterlerinin Azerbaycan sınırına yakın dağlık bir bölgede düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.