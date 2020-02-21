Samanyolu Haber /Dünya / Rejim, Türk gözlem noktasını bombalıyor /21 Şubat 2020 20:30

Rejim, Türk gözlem noktasını bombalıyor

İdlib’de son iki hafta içerisinde verdiğimiz 15 şehidin ardından gözler bölgeye çevrilmişken, rejim güçlerinin, Türk askerinin bulunduğu Sarmin’e hava saldırısı düzenlediği bilgisi geçildi.

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İdlib’e bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Rejim güçleri ile birbirleriyle yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. Rejimin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.

MEHMETÇİK O BÖLGEDE

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP’nin geçtiği görüntülerde Türk askerinin Sarmin’de olduğu belirtilmişti.Görüntülerde Mehmetçiğin ve Türk tanklarının ilerleyişi kayda alınmış, bölgenin kontrol altına alındığı gözlenmişti. 
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