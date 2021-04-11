Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet kurallarını ihlal eden Alibaba şirketine rekor düzeyde para cezası /11 Nisan 2021 14:36

Rekabet kurallarını ihlal eden Alibaba şirketine rekor düzeyde para cezası

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya antitröst yasalarını deldiği gerekçesiyle rekor düzeyde para cezası verildi.

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Çinli rekabet denetleyicileri, e-ticaret şirketi Alibaba'ya "ülkede çevrimiçi perakende hizmeti piyasasındaki üstün konumunu kötüye kullandığı" suçlamasıyla 18,2 milyar yuan (2,8 milyar dolar) para cezası verdi. Bu ülkede şu ana kadar antitröst suçlamasıyla verilen en yüksek para cezası oldu.

Bununla birlikte, Alibaba şirketi, Çin Devlet Piyasa Düzenleme Yönetimi'ne üç yıllığına öz denetim ve uyumluluk raporu sunmakla yükümlü kılındı.

Şirket, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "cezayı içtenlikle kabul ettiğini ve uyumluluğu kararlılıkla sağlayacağını" söyledi.

Söz konusu ceza, Alibaba'nın 2019 yılındaki kazancının yaklaşık yüzde 4'üne tekabül ediyor.

Çinli düzenleyiciler, geçtiğimiz yılın sonunda, Alibaba'ya yönelik çok yönlü bir antitröst soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

Yılda 50 milyar dolar gelir elde eden dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Alibaba, Çin’in en zengin patronu milyarder Jack Ma’ya ait.
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