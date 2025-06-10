Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!

Rekabet Kurulu, Coca-Cola’nın satış noktalarında rakip ürünlerin satışını zorlaştırıcı veya engelleyici uygulamalarda bulunduğuna dair şüphelerin oluşması üzerine harekete geçti. Kurul, yürüttüğü önaraştırma sonucunda Coca-Cola hakkında resmî bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Soruşturmanın önemli ayaklarından birini ise Coca-Cola’nın 2021 yılında Rekabet Kurulu’na sunduğu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti oluşturacak. Şirketin bu taahhütlere uygun davranıp davranmadığı, soruşturmanın odak noktalarından biri olacak.