Samanyolu Haber /Ekonomi / Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma! /10 Haziran 2025 19:52

Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!

Coca-Cola hakkında gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Rekabet Kurulu, Coca-Cola’nın satış noktalarında rakip ürünlerin satışını zorlaştırıcı veya engelleyici uygulamalarda bulunduğuna dair şüphelerin oluşması üzerine harekete geçti. Kurul, yürüttüğü önaraştırma sonucunda Coca-Cola hakkında resmî bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2021 YILI TAAHHÜTLERİ İNCELENECEK

Soruşturmanın önemli ayaklarından birini ise Coca-Cola’nın 2021 yılında Rekabet Kurulu’na sunduğu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti oluşturacak. Şirketin bu taahhütlere uygun davranıp davranmadığı, soruşturmanın odak noktalarından biri olacak.
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