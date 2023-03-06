Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurumu Elon Musk'a ceza kesti; Gelirinin binde birini istiyor /06 Mart 2023 15:39

Rekabet Kurumu Elon Musk'a ceza kesti; Gelirinin binde birini istiyor

Rekabet Kurumu, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, Twitter Inc'in tek kontrolünü devralması işlemine izin verirken, bu işlemin kurulun izni olmadan gerçekleşmesi nedeniyle Musk'a Türkiye'deki 2022 gelirinin binde 1'i oranında ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumu, Elon Musk’ın Twitter’ın kontrolünü devralması işlemine onay verdi. İzin almadığı için Musk’a ceza kesti.

Rekabet Kurumu, Twitter şirketinin Elon Musk tarafından satın alınması işleminin izin alınmadan gerçekleşmesi nedeniyle, Twitter’in Türkiye’deki gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, Türkiye’de de faaliyeti ya da iştiraki bulunan uluslararası satış ve birleşme gibi şirket işlemlerine onay veriyor. Bu çerçevede Twitter’in Elon Musk tarafından satın alınması da Rekabet Kurulu’nun inceleme kapsamına giriyor.

Rekabet Kurumu yazılı bir açıklama yaparak Twitter’in Elon Musk tarafından devralınması işlemine yönelik resen başlattığı incelemesini tamamladığını duyurdu. Açıklamada işlemin 2010/4 sayılı Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu sonucuna varıldığı yapılan inceleme sonucunda devralma işlemine onay verildiği bildirildi.

Buna karşılık, devralma işlemi için Rekabet Kurumuna başvurulmadığı belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurumunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildiği” duyuruldu.

Elon Musk’ın 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerine başvurma hakkı bulunuyor.
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