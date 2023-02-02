Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı /02 Şubat 2023 10:52

Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, hakim durumu kötüye kullanması gerekçesiyle Google hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu, hakim durumu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açtı.

Kurum’un internet sitesinden yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak 2023’deki toplantısında müzakere ettiği ve   bulguları ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi.

‘BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ’
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir.

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti’den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.”

İHLAL EDİLDİĞİ BELİRTİLEN MADDEDE NE DİYOR?
Öte yandan, 4054 sayılı kanunun 6. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı Sonraki Haber >>

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

CNN Türk'te seviye dibe çakıldı: Canlı yayında tırnak klesti

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:19